В Таджикистане заочно судят лидера запрещенной в стране ПИВТ

ДУШАНБЕ, 23 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. В производстве Верховного суда Таджикистана находится уголовное дело в отношении Мухиддина Кабири — лидера признанной в стране террористической и экстремистской Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), заявил председатель ВС Шермухаммад Шохиён.

"Мухиддин Кабири заочно обвиняется по 16 статьям УК, среди которых "Возбуждение национальной, расовой и местнической вражды", "Организация преступного сообщества", "Насильственный захват власти", "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Таджикистана", "Хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Судебный процесс над лидером ПИВТ проходит в закрытом режиме", — сказал он.

В конце сентября 2015 года Верховный суд Таджикистана по иску генпрокурора страны признал Партию исламского возрождения террористической и экстремистской, запретил ее деятельность на территории республики.

По решению Верховного суда в Таджикистане были запрещены выпуск партийной газеты, распространение видео, аудиопродукции, литературы и всей агитационной литературы партии, заблокирован сайт ПИВТ, запрещен ввоз любых материалов, касающихся ее деятельности.

Лидеры партии были обвинены в подготовке и финансировании вооруженного мятежа экс-замминистра обороны Минобороны Абдухалима Назарзода. В августе 2016 года ВС вынес приговоры сроками от 25 до 28 лет арестованным ранее членам высшего политического совета и президиума ПИВТ-всего 17 человек. Лидер ПИВТ Мухиддин Кабири, покинувший Таджикистан еще в марте 2015 года был объявлен в международный розыск.