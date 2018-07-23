В Литве прокомментировали заведенное в России дело о прокурорах и судьях

ВИЛЬНЮС, 23 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Литвы считает решение СК РФ о возбуждении уголовного дела против представителей Генпрокуратуры и судов открытым давлением на страну, говорится в заявлении МИД балтийской республики.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц генеральной прокуратуры и суда Литовской Республики. В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 299 УК РФ "привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности".

"МИД Литвы считает решение СК РФ о возбуждении уголовного дела против прокуроров и судей балтийской республики, рассматривающих дело о событиях 13 января 1991 года, открытым давлением на Литву, суды и представителей правоохранительных органов", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Как подчеркивает МИД Литвы, дело о событиях, произошедших 13 января 1991 года, когда в ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены, завершено и передано на рассмотрение суду.

"Именно суд примет решение в отношении всех лиц, связанных с этими преступлениями… Литва и далее будет прилагать все усилия для того, чтобы правосудие по делу о 13 января и Мядининкайскому делу было осуществлено", — говорится в сообщении.

Литовский юрист Аудрюс Пестининкас заявил РИА Новости литовским судьям нечего опасаться. "Особых последствий в рамках уголовного дела, возбужденного в РФ, литовские представители судебной системы внутри своей страны не ощутят", — сказал он. Однако, считает правовед, в случае приезда судей в РФ в отношении этих лиц может быть назначена мера пресечения.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс также порекомендовал прокурорам и судьям, против которых завели дело, не выезжать в Россию, "так как они могут быть там задержаны", сообщил национальный канал LRT.

Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. Слушания по делу о событиях у телецентра Вильнюса в 1991 году начались в январе 2016 года.

С 2006 года должностными лицами генеральной прокуратуры и суда Литовской Республики осуществляется уголовное преследование 60 бывших военнослужащих Вооруженных сил СССР, значительная часть которых в настоящее время является гражданами России.

По словам представителя СК РФ Светланы Петренко, уголовное преследование россиян осуществляется по Уголовному кодексу Литовской Республики, который был принят в 2011 году, много лет спустя после событий 1991 года, то есть с применением обратной силы уголовного закона, усиливающего наказание. Такая практика противоречит общепризнанным принципам международного права и уголовного процесса.