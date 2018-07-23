Трамп заявил, что доволен ходом переговоров с КНДР

ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен тем, как идут переговоры с КНДР.

"Северная Корея не запускала ракет 9 месяцев. Точно так же не было ядерных испытаний. Япония довольна, вся Азия довольна. А фейковые новости говорят, даже никогда меня не спрашивая, и всегда с анонимными источниками, что я сержусь, поскольку дело идет недостаточно быстро. Неверно, я очень доволен!" — написал Трамп в Twitter

Переговоры США и КНДР продолжаются после саммита Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, на которых стороны подтвердили приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.