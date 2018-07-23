ВВС Израиля атаковали палестинцев, запускавших горящие воздушные шары

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл — РИА Новости. Израильские военные атаковали в секторе Газа группу палестинцев, которые запускали через границу воздушные шары с горючими веществами, сообщила армейская пресс-служба.

Это второй такой инцидент после того, как в ночь с пятницы, 20 июля, на субботу стороны объявили о согласовании перемирия при посредничестве Египта, а израильтяне дали понять, что договоренности распространяются и на феномен "огненного террора".

"Недавно группа террористов была замечена при запуске зажигательных шаров из северной части сектора Газа на территорию Израиля. В ответ летательный аппарат Армии обороны Израиля открыл огонь в направлении взвода", — говорится в сообщении.

Информации о результатах удара пока не поступало.

Запуск палестинцами горящих воздушных шаров или змеев, которые, перелетая через границу, выжигают гектары сельскохозяйственных угодий и лесопосадок, израильтяне трактуют как террористическую кампанию и применяют в ответ военную силу, экономические санкции и угрозы провести в сектора Газа масштабную операцию.

В пятницу, 20 июля, израильтяне разбомбили почти 70 объектов палестинских боевиков в ответ на гибель солдата от огня снайпера на границе. После налета, который продолжался несколько часов, появились сообщения о согласовании перемирия при посредничестве Египта.

Высокопоставленный источник в Иерусалиме рассказал РИА Новости, что просьба о прекращении огня исходила от ХАМАС, который согласился на израильские требования, включая отказ от запусков зажигательных шаров.