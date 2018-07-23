ВВС Израиля атаковали палестинцев, запускавших горящие воздушные шары

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл — РИА Новости. Израильские военные атаковали в секторе Газа группу палестинцев, которые запускали через границу воздушные шары с горючими веществами, сообщила армейская пресс-служба.
"Недавно группа террористов была замечена при запуске зажигательных шаров из северной части сектора Газа на территорию Израиля. В ответ летательный аппарат Армии обороны Израиля открыл огонь в направлении взвода", — говорится в сообщении.
Информации о результатах удара пока не поступало.
В пятницу, 20 июля, израильтяне разбомбили почти 70 объектов палестинских боевиков в ответ на гибель солдата от огня снайпера на границе. После налета, который продолжался несколько часов, появились сообщения о согласовании перемирия при посредничестве Египта.
Высокопоставленный источник в Иерусалиме рассказал РИА Новости, что просьба о прекращении огня исходила от ХАМАС, который согласился на израильские требования, включая отказ от запусков зажигательных шаров.