Британия не будет требовать у США неприменения смертной казни к палачам ИГ*

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Правительство Великобритании отказалось требовать гарантии того, что власти США не будут применять смертную казнь в отношении двух боевиков "Исламского государства"* британского происхождения, задержанных в Сирии, сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на документы, полученные в распоряжение издания.
Кроме того, по данным издания, британские чиновники считают, что американские власти могут направить боевиков в тюрьму Гуантанамо без суда, и Лондон не будет официально оспаривать такой шаг.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщала, что британские власти настаивают на предоставлении гарантий неприменения смертной казни к боевикам. Кроме того, Лондон требовал, чтобы Вашингтон дал обязательства рассматривать дело боевиков в гражданском суде, а не направлять их в тюрьму на базе Гуантанамо. В противном случае, как отмечала газета, британские власти грозились не предоставить американцам важную информацию о боевиках, которая касается, в частности, их передвижений, деятельности и радикализации.
По данным СМИ, Коти и Эльшейх были лишены британского гражданства. Ранее сообщалось, что их перевод в военную тюрьму Гуантанамо связан с правовыми сложностями, поскольку террористы входили в ИГ*, а не "Аль-Каиду"*.
Все четверо боевиков ранее проживали в западном Лондоне. Родители Коти — выходцы из Ганы и Кипра, семья Эльшейха бежала в Британию из Судана в 1990-х годах. Группа стала известна после того, как ее лидер Джихади Джон в августе 2014 года казнил американского журналиста Джеймса Фоули.
*Запрещённая в России террористическая организация