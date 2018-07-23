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Британия не будет требовать у США неприменения смертной казни к палачам ИГ*

(обновлено: 14:34 23.07.2018)
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© AP Photo / Ben FoxТюрьма в Гуантанамо. Архивное фотоТюрьма в Гуантанамо. Архивное фото
© AP Photo / Ben Fox

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Правительство Великобритании отказалось требовать гарантии того, что власти США не будут применять смертную казнь в отношении двух боевиков "Исламского государства"* британского происхождения, задержанных в Сирии, сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на документы, полученные в распоряжение издания.

Сирийские войска в провинции Дераа. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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В Дераа подняли сирийский флаг над бывшим оплотом боевиков
Об этом, как отмечает издание, глава британского МВД Саджид Джавид написал генеральному прокурору США Джеффу Сешнсу в письме от 22 июня текущего года. "Я придерживаюсь мнения, что существуют веские причины для того, чтобы не требовать гарантий по вопросу применения смертной казни по данному делу, поэтому таких гарантий затребовано не будет", — цитирует газета послание министра, попавшее в распоряжение издания.

Кроме того, по данным издания, британские чиновники считают, что американские власти могут направить боевиков в тюрьму Гуантанамо без суда, и Лондон не будет официально оспаривать такой шаг.

Виды Афганистана. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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СМИ: в Афганистане талибы казнили террористок ИГ* из Чечни и Узбекистана
Вместе с тем, как заявил официальный представитель премьер-министра Британии, Лондон "продолжает обсуждать с американскими властями этот вопрос". При этом, по словам представителя, британское правительство по-прежнему выступает против смертной казни, но "хочет убедиться в том, что они (боевики) будут преданы правосудию в наиболее подходящей юрисдикции, где будет больше шансов на успешное завершение уголовного преследования", отмечает агентство Рейтер.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщала, что британские власти настаивают на предоставлении гарантий неприменения смертной казни к боевикам. Кроме того, Лондон требовал, чтобы Вашингтон дал обязательства рассматривать дело боевиков в гражданском суде, а не направлять их в тюрьму на базе Гуантанамо. В противном случае, как отмечала газета, британские власти грозились не предоставить американцам важную информацию о боевиках, которая касается, в частности, их передвижений, деятельности и радикализации.

Российский вертолет Ми-24 во время облета авиабазы Хмеймим в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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В районе базы Хмеймим уничтожили беспилотник боевиков
В начале февраля "Сирийские демократические силы" (SDF) захватили двух британцев из группы палачей ИГ*. Взятые в плен Александа Коти и Эль Шафи Эльшейх входили в четверку боевиков, известных как "Битлз" из-за их британского акцента. Главарь группы Мохаммед Эмвази по прозвищу Джихади Джон был ликвидирован в Сирии в ноябре 2015 года. Еще один из палачей Эйн Лесли Дэвис был задержан и осужден в Турции по обвинениям в терроризме. После задержания террористы передали американским спецслужбам значительное количество информации. В настоящее время они находятся под стражей.

По данным СМИ, Коти и Эльшейх были лишены британского гражданства. Ранее сообщалось, что их перевод в военную тюрьму Гуантанамо связан с правовыми сложностями, поскольку террористы входили в ИГ*, а не "Аль-Каиду"*.

Все четверо боевиков ранее проживали в западном Лондоне. Родители Коти — выходцы из Ганы и Кипра, семья Эльшейха бежала в Британию из Судана в 1990-х годах. Группа стала известна после того, как ее лидер Джихади Джон в августе 2014 года казнил американского журналиста Джеймса Фоули.

 

*Запрещённая в России террористическая организация

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