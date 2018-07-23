Установлены личности напавших на здание администрации Эрбиля, сообщили СМИ

КАИР, 23 июл — РИА Новости. Силы безопасности Иракского Курдистана установили личности трех участников атаки на здание администрации региона в Эрбиле, сообщил иракский телеканал "Ас-Сумария".

"Опознаны все трое боевиков, напавших на администрацию Эрбиля", — сказал журналистам глава управления внутренних дел Эрбиля Тарек Нури. Он добавил, что речь идет о "курдах, имена и документы которых находятся в распоряжении" сил безопасности.

При этом он не раскрыл мотивов нападения на здание администрации. "Остальные детали будут раскрыты позже", — сказал Нури.

Трое боевиков, вооруженных огнестрельным оружием, напали в понедельник рано утром на здание администрации Эрбиля. Позже службы безопасности сообщили, что ликвидировали всех участников нападения. При этом в ходе операции силовики освободили одного человека, которого вооруженные люди удерживали в заложниках.

Также сообщается об одном погибшем сотруднике администрации.

Власти Иракского Курдистана заверили, что ситуация находится под полным контролем силовиков.