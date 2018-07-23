БЕРЛИН, 23 июл — РИА Новости. Лондон стремится к тесному, особенному партнерству и дружеским отношениям с ЕС после выхода из объединения, заявил журналистам после переговоров в Берлине глава МИД Великобритании Джереми Хант.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

"Мы хотим тесного, особенного партнерства с ЕС, мы хотим дружбы", — сказал министр, добавив, что в Лондоне "хотят сохранить этот безусловно важный союз, который работал на протяжении многих поколений и который играет принципиально большую роль для поддержания глобального благосостояния".

"Хотим продолжать быть тесно связанными", — подчеркнул министр.

Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не увенчались значительным прогрессом. По всем вопросам сохраняется неопределенность, в том числе по будущему режиму торговли.