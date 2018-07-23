Сотрудник администрации Эрбиля погиб при нападении боевиков, сообщили СМИ

КАИР, 23 июл — РИА Новости. Сотрудник администрации Эрбиля скончался от ранений, полученных во время нападения боевиков на административное здание в столице автономного региона Иракский Курдистан рано утром в понедельник, сообщило Иракское информационное агентство.

"В результате террористического акта скончался один из сотрудников администрации", — сообщило агентство.

Группа неизвестных вооруженных людей около 7.00 по местному времени (совпадает с мск) напала на здание администрации. Позже службы безопасности сообщили, что ликвидировали всех трех участников нападения. При этом в ходе операции силовики освободили одного человека, которого вооруженные люди удерживали в заложниках.

Власти Иракского Курдистана заверили, что ситуация находится под полным контролем силовиков.

Пока ни одна организация, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за нападение.