Макрон не сильно обеспокоен "делом Беналля", заявил глава МВД Франции

ПАРИЖ, 23 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон больше обеспокоен возможной блокировкой в парламенте законопроекта о конституционной реформе, чем "делом Беналля", заявил французский министр внутренних дел Жерар Коллон.

В понедельник Коллон отвечает на вопросы депутатов в Национальной ассамблее (нижняя палата парламента) Франции по ситуации, связанной с бывшим сотрудником Елисейского дворца Александром Беналля.

Широкий общественный резонанс "дело Беналля" приобрело в середине прошлой недели после публикации во французских СМИ видео, на котором теперь уже бывший сотрудник Елисейского дворца Александр Беналля в ходе манифестации 1 мая на площади Контэскарп в Париже сначала грубо оттаскивает девушку, а затем наносит несколько ударов молодому человеку и быстро удаляется.

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование инцидента. Кроме того, расследование проводит генеральная инспекция национальной полиции и парламентская комиссия. В воскресенье Беналля были предъявлены обвинения в насильственных действиях, вмешательстве в осуществление государственной службы, незаконном ношение знаков отличия, сокрытии изображений с видеокамер и нарушении профессиональной тайны. Обвинения предъявлены также другому сотруднику Елисейского дворца Венсану Кразу. Ему также вменяются насильственные действия, вмешательство в осуществление государственной службы и ношение оружия запрещенной категории. Кроме того, по этому делу от должности были отстранены три сотрудника полиции, которые обвиняются в передаче Беналля записи с камер видеонаблюдения.

"Я встречался с президентом республики на этих выходных. Мы обсуждали случившееся в меньшей степени. Дискуссия проста: правда и только правда, факты и только факты. Президент в большей степени обеспокоен продвижением конституционной реформы и ее блокировкой, которая может произойти", — сказал Коллон, отвечая на вопросы депутатов.

В начале свой речи Коллон в очередной раз твердо осудил действия Беналля. "Я со всей твердостью осуждаю действия господина Беналля, совершенные во время 1 мая или после этой даты. Они во всех смыслах противоречат моим ценностям", — подчеркнул министр.