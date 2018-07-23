Протестующие перекрыли трассу на юге Украины, требуя ремонта дорог

КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Протестующие перекрыли трассу Одесса-Рени на юге Украины возле населенного пункта Сарата, сообщил в понедельник телеканал "112 Украина".
По данным телеканала, участники акции заявили, что дороги ремонтируют частично и некачественно, уже через год после ремонта на них снова появляются глубокие ямы, которые затрудняют проезд на участках. Главное требование протестующих — выделение местными властями средств на ремонт дорожного полотна.
Также протестующие заявили, что в случае невыполнения их требований будут настаивать на отставке ответственных за ремонт дорог чиновников.
В Одесской области перекрыли международную трассу Одесса — Рени — https://t.co/DIpUU45uOQ pic.twitter.com/mZvP0cio4p— USI online (@online_usi) 23 июля 2018 г.