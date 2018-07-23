Российский посол в Китае прокомментировал планы размещения ПРО США в Азии

САЛЕХАРД, 23 июл – РИА Новости. Планы по размещению средств противоракетной обороны в Южной Корее и Японии осложняют международную обстановку в северо-восточной Азии, сообщил журналистам посол РФ в КНР Андрей Денисов.
Денисов также добавил, что Россия "продолжит переговорную работу с партнерами".
"Те, кто размещают у себя такого рода объекты, которые, как считают наши китайские партнеры и мы, создаёт угрозу нашей безопасности, фактически ставят под угрозу свою собственную безопасность, потому что приходится принимать какие-то ответные меры. Это совершенно очевидно", — добавил посол.
Правительство Японии в декабре 2017 года приняло решение о размещении на территории страны американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Их планируется развернуть в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе. В настоящее время ПРО Японии обеспечена кораблями с системой Aegis, вооруженными ракетами заатмосферного перехвата SM-3, а также установками PAC-3 ("Пэтриот-3") для поражения ракет в пределах атмосферы на высоте 15-20 километров.
В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.