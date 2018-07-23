Евродепутат допустил вероятность проведения второго референдума по Brexit

ЛОНДОН, 23 июл – РИА Новости, Мария Табак. Шанс проведения в Великобритании второго референдума по Brexit есть, но он небольшой, заявил в интервью РИА Новости член международного комитета Европарламента от Лондона Чарльз Тэннок.

"Есть небольшой шанс, если даже люди типа Джона Мэйджора (экс-премьер Британии – ред.) это говорят. Доминик Грив (глава комитета по разведке палаты общин британского парламента – ред.) не исключает, лейбористы не исключают, бывший министр Джастин Грининг. Есть такая возможность, не очень большая, правда. Опросы говорят, что с небольшим отрывом в этот раз победят сторонники сохранения членства. Они будут более мотивированы проголосовать, а сторонники Brexit, наоборот, могут воздерживаться, потому что чувствуют себя обманутыми правительством", — сказал Тэннок.

Как будет развиваться ситуация, выяснится в октябре: именно к октябрьскому саммиту ЕС должно быть готово соглашение о будущих отношениях сторон.

Британия по результатам прошедшего в 2016 году референдума должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года.

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