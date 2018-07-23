Суд в Южной Корее может пересмотреть дело пропавшего в 1987 году "Боинга"

ТОКИО, 23 июл — РИА Новости. Родственники пассажиров южнокорейского самолета, пропавшего в воздухе в 1987 году, подали в суд требование пересмотреть дело и выяснить правду об этом инциденте, в причастности к которому тогдашние власти Южной Кореи обвинили КНДР.

Пассажирский "Боинг-707" авиакомпании KAL бесследно исчез над Андаманским морем 29 ноября 1987 года со 115 пассажирами и членами экипажа на борту. Через три дня тогдашний южнокорейский военный диктатор Чон Ду Хван объявил, что самолет был уничтожен агентами КНДР. Перед судом предстала сошедшая с того рейса в Абу-Даби "террористка" Ким Хён Хи, которую приговорили к смертной казни, но потом помиловали.

"Нет никаких объективных доказательств того, что Ким Хён Хи была северокорейской террористкой и что самолет был взорван", — приводит информационное агентство Рёнхап заявление организации родственников пассажиров пропавшего "Боинга". По их собственному расследованию, обвиненная в подрыве самолета на самом деле была не северокорейской террористкой, а агентом сеульских спецслужб при правительстве Чон Ду Хвана.

Обращение родственников пассажиров направлено в Сеульский окружной суд.

КНДР с самого начала отрицала причастность к исчезновению самолета, однако тогда этому никто не поверил, хотя относительно инцидента остались без ответа многие вопросы.