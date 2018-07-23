В Эрбиле ликвидировали двух человек, напавших на здание администрации

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Службы безопасности Иракского Курдистана ликвидировали двух из трех человек, напавших в понедельник утром на здание администрации столицы автономного региона, города Эрбиль, сообщает курдский телеканала Rudaw.

Ранее сообщалось, что группа неизвестных вооруженных людей около 7.00 по местному времени (совпадает с мск) напала на здание администрации, один полицейский получил ранения. По данным телеканала, они выкрикивали "Аллах Акбар". В 10.40 службы безопасности сообщили, что ликвидировали одного из трех участников нападения внутри здания, позже поступило сообщение о ликвидации еще одного злоумышленника.

По данным телеканала, третий нападавший укрывается в здании. Ранее СМИ сообщали, что он привел в действие взрывное устройство. Как отмечает телеканал, во время операции силовики освободили одного человека, которого вооруженные люди удерживали в заложниках.

Пока ни одна организация, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за нападение.