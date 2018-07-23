КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в очередной раз заявила, что Киев готов рассмотреть предложение по обмену руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, если оно поступит.
В интервью интернет-изданию "Украинская правда" политик на вопрос о том, насколько реален обмен россиянина на украинца Романа Сущенко, ответила, "что украинская сторона готова к различным компромиссам".
"Хочу ответственно подчеркнуть, что фамилия Вышинского ни разу не звучала в Минске. Его никто ни разу нигде не поднимал. Пусть делают предложение, мы его рассмотрим", — сказала она.
Ранее Владимир Путин сообщал, что обсуждал с Петром Порошенко вопрос выдачи задержанных, в том числе судьбу Вышинского. Эту тему поднимали также российский и украинский омбудсмены Татьяна Москалькова и Людмила Денисова.
Дело Кирилла Вышинского
Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.
Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.
Сущенко или Сенцов
В СМИ неоднократно обсуждался вопрос об обмене Вышинского на украинцев Романа Сущенко или Олега Сенцова.
Олега Сенцова российский суд приговорил к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму. Его сообщник Александр Кольченко получил десять лет. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Сенцов осужден и отбывает наказание по серьезному обвинению, не сопоставимому с делом Вышинского.