КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в очередной раз заявила, что Киев готов рассмотреть предложение по обмену руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, если оно поступит.

В интервью интернет-изданию "Украинская правда" политик на вопрос о том, насколько реален обмен россиянина на украинца Романа Сущенко, ответила, "что украинская сторона готова к различным компромиссам".

"Хочу ответственно подчеркнуть, что фамилия Вышинского ни разу не звучала в Минске. Его никто ни разу нигде не поднимал. Пусть делают предложение, мы его рассмотрим", — сказала она.

Ранее Владимир Путин сообщал, что обсуждал с Петром Порошенко вопрос выдачи задержанных, в том числе судьбу Вышинского. Эту тему поднимали также российский и украинский омбудсмены Татьяна Москалькова и Людмила Денисова.

Дело Кирилла Вышинского

© AFP 2018 / Genya Savilov Украина бросила вызов диктаторам и суперзлодеям Кирилла Вышинского задержали в мае. Его обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд отправил журналиста под стражу на 60 дней без определения залога. Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве. Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Сущенко или Сенцов

В СМИ неоднократно обсуждался вопрос об обмене Вышинского на украинцев Романа Сущенко или Олега Сенцова.

Сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Сущенко задержали в октябре 2016 года. По данным спецслужб, он собирал секретные сведения о деятельности российских военных. Мосгорсуд назначил ему 12 лет колонии строгого режима по делу о шпионаже.

Олега Сенцова российский суд приговорил к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму. Его сообщник Александр Кольченко получил десять лет. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Сенцов осужден и отбывает наказание по серьезному обвинению, не сопоставимому с делом Вышинского.