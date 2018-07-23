Евродепутат усомнился, что ЕС примет предложения Мэй по Brexit

ЛОНДОН, 23 июл – РИА Новости, Мария Табак. Маловероятно, что Евросоюз примет предложения британского правительства по Brexit, заявил в интервью РИА Новости член международного комитета Европарламента от Лондона Чарльз Тэннок.

Британское правительство 12 июля представило "белую книгу" — доклад с предложениями по отношениям Великобритании и ЕС после Brexit. Многим сторонникам жесткого Brexit предложения показались слишком мягкими, в отставку со своих постов ушли министр по Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Борис Джонсон, а также несколько заместителей министров.

"Я осторожно приветствую "белую книгу", это важный шаг вперед в правильном направлении. Я называю то, что предлагается, "мягким жестким Brexit". Это все равно "жесткий" Брекзит, потому что страна выходит из единого рынка, таможенного союза, из-под действия Европейского суда, свобода передвижения прекращается, никакого вклада в бюджет ЕС Британия вносить не будет. То есть все ключевые обещания, которые Тереза Мэй озвучила в своей речи в Ланкастер-хаус в январе 2017 года, соблюдены. Но "белая книга" позволяет Британии сохранить близость с ЕС, не нарушая этих установок", — сказал Тэннок.

Он отметил, что пока внятной реакции со стороны ЕС на предложения "белой книги" со стороны ЕС, нет, но шансов, что объединение примет доводы Мэй, не очень велики.

"Я подозреваю, что ЕС легко эти предложения не примет. Нужно очень доверять Великобритании, чтобы позволить ей сбор таможенных пошлин от лица ЕС, при том, что она не будет подчиняться юрисдикции Европейского суда. В Брюсселе сейчас с интересом обсуждают предложения. Свободное передвижение товаров очень поможет бизнесу, крупным компаниям типа Airbus, у которых сложные цепочки доставки и которые не хотят проволочек на границах", — отметил европарламентарий.

При этом Тэннок подчеркнул, что лондонский Сити не удовлетворен предложениями Мэй: сектор финансовых услуг требует от правительства договориться насчет взаимного признания документов, хотел бы, чтобы свободное движение распространялось и на услуги.

"Они этого хотят, но вряд ли получат. Я был бы очень рад, если бы ЕС согласился", — отметил Тэннок.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.