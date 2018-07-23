Богданов обсудил урегулирование в Ливии со спецпредставителем генсека ООН

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Замглавы российского МИД Михаил Богданов обсудил по телефону вопросы урегулирования ситуации в Ливии со спецпредставителем генсека ООН Гассаном Саламе, сообщает ведомство в понедельник.
Кроме того, замминистра провел телефонный разговор с главой МИД правительства национального согласия Ливии Мохамедом Тахиром Сиялой. В ходе беседы "были обсуждены некоторые практические вопросы дальнейшего развития российско-ливийских связей с упором на перспективы взаимовыгодного двустороннего экономического сотрудничества", сообщил МИД РФ. Стороны подчеркнули "необходимость должного учета законных интересов российских юридических и физических лиц в контексте выстраивания дружественных отношений между Россией и Ливией", отмечается в сообщении ведомства.
В Ливии в последние годы сохраняется двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.