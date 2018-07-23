В Мумбаи мужчину арестовали за ложное сообщение о теракте в аэропорту

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июл — РИА Новости. Полиция индийского Мумбаи арестовала местного жителя, который обвинил свою возлюбленную в подготовке теракта в международном аэропорту имени Чатрапати Шиваджи, сообщив в правоохранительные органы о якобы заложенном в ее чемодане взрывном устройстве, пишет в понедельник газета Hindustan Times.
Как сообщает газета, история этой неразделенной любви насчитывает несколько месяцев. Шахивала познакомился с девушкой в интернете, после чего последовала переписка, из которой следует, что женщина собиралась приехать в Мумбаи, чтобы проведать находившегося там на лечении отца. Прибыв в Индию, она решила встретиться со своим новым знакомым, который заверял ее, что богат, хотя в действительности оказался рядовым сотрудником одного из магазинов. В определенный момент, отмечает издание, девушка решила поставить точку в этих отношениях, однако Шахивала это не остановило. Получив отказ, он начал ежедневно звонить своей возлюбленной, угрожая "создать ей проблемы", если та не ответит ему взаимностью.
Во время допроса в аэропорту женщина узнала номер, с которого был совершен звонок о готовящемся теракте, и рассказала полиции о Шахивале. Спустя несколько часов тот был арестован в собственном доме. Ему предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса Индии, включая запугивание.