Семья из пяти человек погибла при пожаре в доме на севере Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июл — РИА Новости. Пять членов одной семьи погибли в результате мощного пожара, который произошел в одном из жилых домов в городе Манди (штат Химачал-Прадеш) на севере Индии, передает в понедельник телеканал NDTV.

По этим данным, причиной пожара, который случился на рассвете, предположительно, стал взрыв газового баллона. В течение нескольких минут после произошедшего на место аварии прибыли пожарные бригады и спасательные службы. Отмечается, что жильцы соседней квартиры, которые после взрыва не могли самостоятельно выбраться из дома из-за образовавшихся завалов, к настоящему времени вызволены на свободу, их жизням ничего не угрожает.

Согласно последней информации, пожар в квартире локализован. Все пострадавшие доставлены в больницы. Полиция устанавливает точную причину взрыва.