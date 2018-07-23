США запустят круглосуточный ТВ-канал на фарси для иранской аудитории

ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. США запускают вещание круглосуточного телеканала на фарси для иранской аудитории, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

"Сейчас наш Управляющий совет вещателей предпринимает новые шаги, чтобы помочь народу Ирана обойти интернет-цензуру. Совет запускает новый круглосуточный телеканал на фарси. Это будет не только телевидение, но и формат радио, "цифры", социальных медиа", — заявил Помпео, выступая в Фонде Рональда Рейгана в Калифорнии.

По его словам, таким образом обычные иранцы как в Иране, так и по всему миру смогут знать, что "Америка вместе с ними".

Речь Помпео, в которой он подверг жесткой критике внутреннюю и внешнюю политику Ирана, была приурочена к грядущей 40-й годовщине исламской революции в этой стране.

"На протяжении 40 лет иранцы слышали от своих лидеров, что США это "великий сатана". Мы не верим в то, что они (иранцы – ред.) все еще хотят слушать фейковые новости", — добавил госсекретарь.

Управляющий совет вещателей (BBG) — подконтрольная госдепартаменту США организация, которая управляет целым рядом СМИ, включая "Голос Америки", радио "Свобода" и другими.

Администрация действующего президента США Дональда Трампа проводит жесткий курс в отношении Ирана. Официально в Вашингтоне заявляют, что не намерены добиваться "смены режима" в Иране, но рассчитывают, что власти страны и народ Ирана сделают "правильный выбор", "поменяют курс" и в таком случае США смогут начать переговоры с республикой.

Также США выступали в поддержку протестующих в Иране в 2018 году.