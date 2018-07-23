Помпео подтвердил намерение США свести до нуля экспорт иранской нефти

ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье подтвердил, что Вашингтон "работает" со странами-импортерами иранской нефти, чтобы вынудить их отказаться от закупок сырья у исламской республики.

"В центре этой кампании (давления) — возобновление санкций против банковского и энергетического сектора Ирана. Как мы говорили последние несколько недель, наша цель в том, чтобы работать со странами-импортерами иранской нефти и снизить этот импорт до нуля, насколько это возможно, до 4 ноября", — заявил Помпео, выступая в Фонде Рональда Рейгана в Калифорнии.

Трансляцию выступления вел сайт госдепартамента США.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года, который ограничивал ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Он обещал не только вернуть старые, но и ввести новые ограничительные меры. Санкции, затрагивающие энергетический сектор Ирана, будут возобновлены 4 ноября. Предполагается, что они будут действовать и против третьих стран, которые продолжат поддерживать деловые контакты с Ираном.