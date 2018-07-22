Над резиденцией Трампа истребитель перехватил легкомоторный самолет

ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. В США истребитель F-16 был поднят по тревоге для перехвата легкомоторного самолета, который залетел в "бесполетную зону" над резиденцией президента Дональда Трампа в штате Нью-Джерси, сообщили в пресс-службе Белого дома.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в субботу в 12.30 по местному времени (19.30 мск) в районе резиденции Бедминстер, куда на выходные Трамп уехал с супругой.

"В соответствии с обычной для таких случаев практикой американский военный самолет F-16 перехватил нарушителя и сопроводил его из запретного воздушного пространства. Самолет сел в аэропорту Sky Manor в Питтстауне, штат Нью-Джерси, где пилот был допрошен сотрудниками правоохранительных органов, которые посчитали, что он не представляет угрозы", — говорится в сообщении.