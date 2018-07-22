В Грузии назвали нелегитимными дипотношения между Сирией и Южной Осетией

ТБИЛИСИ, 22 июл – РИА Новости. Соглашение об установлении дипломатических отношений между Сирией и Южной Осетией не имеет никакой легитимности, заявили в МИД Грузии.

Сирия 29 мая объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года, вслед за Москвой Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу.

В воскресенье, 22 июля, министр иностранных дел САР Валид Муаллем и его южноосетинский коллега Дмитрий Медоев подписали в Дамаске соглашение об установлении дипломатических отношений между государствами.

"Признание режимом (главы САР Башара) Асада так называемой независимости оккупированных регионов Грузии и установление с ними дипломатических отношений не имеют никакой правовой силы", — приводит заявление МИД грузинский Первый канал.

По данным ведомства, "международное сообщество ранее строго осудило решение сирийского руководства о признании независимости Абхазии и Южной Осетии".

Ранее Грузия разорвала дипломатические отношения с Сирией после признания ею независимости Абхазии и Южной Осетии. К тому же грузинская сторона закрыла для нескольких сирийский авиакомпаний воздушное пространство.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

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