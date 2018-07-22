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Фарион упрекнула хорватов в неуважении к украинскому прошлому

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© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкИрина Фарион. Архивное фотоИрина Фарион. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Котенко
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Экс-депутат Рады от фракции "Свобода", националистка Ирина Фарион упрекнула хорватов в том, что они с пренебрежением относятся к украинцам и забывают об историческом прошлом.

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Как заявила бывший нардеп в ходе интервью в эфире украинского Пятого канала, страна переживает не самые лучшие времена. По ее мнению, это связано не только с проблемами внутри страны, но и с обстановкой на мировой арене.

"Самое страшное — пренебрежительное отношение к нам во всем мире", — подчеркнула Фарион. Она указала на то, что международное сообщество относится к Киеву без уважения.

Если бы в мире нас уважали, то не выгоняли бы игрока за лозунг "Слава Украине". Даже хорваты нас посылают", — заявила экс-нардеп.

Речь идет об инциденте, который произошел после победы хорватской сборной над россиянами в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу. В интернете появился ролик, на котором игрок команды Хорватии Домагой Вида прокричал "Слава Украине", а член национальной делегации Огнен Вукоевич посвятил победу "Динамо" и Украине". В прошлом оба спортсмена выступали за киевский футбольный клуб.

После инцидента Вукоевича отстранили от работы со сборной Хорватии до окончания мундиаля и оштрафовали на 15 тысяч франков. Вида отделался предупреждением от ФИФА.

И название — тоже мы

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© Фото : страница Ларисы Ницой в Facebook
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В ходе интервью Фарион напомнила хорватам, что они переселились на Балканы "с территории Западной Украины в четвертом-шестом столетии". Бывший депутат выразила мнение, что даже названием страны хорваты обязаны украинцам.

"Я скоро опубликую сборник статей своего научного руководителя, в которых он рассказывает, откуда взялся этноним "хорваты" — это же от нашего Хорива", — сказала она. (Филологи придерживаются мнения, что название страны восходит к древнеиранскому слову, которое обозначает "страж скота". — Прим. ред.)

Филология от слова "фи"

Фарион также рассказала, что, по ее мнению, обозначает топоним "Москва". В этом случае мова оказалась ни при чем.

Участники акции Спаси свой язык в Киеве
© РИА Новости / Алексей Фурман
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"Моска-ава" буквально означает "гниловодная", — сообщила националистка, не уточнив, из какого языка сделано это "заимствование".

При этом в истории Москвы Украина также сыграла важную роль, уверена Фарион.

"Изначально это было село Кучкино, пока наши князья туда не пришли и не окультурили их", — рассказала она. Экс-депутат не сообщила, из каких летописей она узнала этот "факт".

"Дикое бешенство"

Фарион также подвергла критике украинскую столицу за то, что там более распространены пацифистские настроения, чем, например, во Львове.

Националисты в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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"Знаете, на что я обратила внимание в Киеве? Этого не было во Львове, и вы спросили, в чем же разница. На рекламном щите написано: "Украине нужен мир", меня это довело до состояния дикого бешенства", — рассказала она.

По мнению экс-парламентария, Украине нужен не мир, а "победа".

"И я вспомнила слова преемника Степана Бандеры — Ярослава Стецько: "Не мир — наша цель, а воля и победа нашей нации", — заключила она.

Фарион известна своими провокационными и националистическими высказываниями. Ранее она назвала русскоговорящих украинцев "предателями".

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