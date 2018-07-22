Полиция завела дело после ДТП в Киевской области, где погибли два человека

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости. Полиция завела уголовное дело в связи с автоаварией в Киевской области, в которой погибли женщина и ребенок, сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Ранее в воскресенье полиция сообщила, что женщина и ребенок погибли в результате ДТП на трассе в Киевской области. По данным полиции, авария произошла в воскресенье утром, водитель автомобиля Ford Mondeo не справился с управлением и столкнулся с грузовиком "ДАФ", который был припаркован в неположенном месте. В результате аварии погибли мать водителя и его 10-летняя дочь, сам водитель также пострадал.

"Сейчас продолжается комплекс следственных действий. Назначены соответствующие экспертизы. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 ("нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

В пятницу на Украине произошли три масштабных ДТП, в том числе с участием микроавтобусов и грузовиков. Аварии произошли в Николаевской, Хмельницкой и Житомирской областях, они унесли жизни 18 человек, более 20 человек получили травмы. В одной из этих аварий погибли и пострадали граждане Белоруссии, в другой — граждане РФ и Грузии. В тот же день произошли еще несколько менее крупных ДТП. По данным украинских властей, среди главных причин ДТП рассматривается несоблюдение правил дорожного движения, в частности превышение скорости. Власти решили вернуть на дороги контроль скорости движения.