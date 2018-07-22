Слежка за Пейджем показала, что ФБР ввело суд в заблуждение, заявил Трамп

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассекреченные в субботу документы о слежке за бывшим советником американского президента Картером Пейджем подтверждают, что министерство юстиции и ФБР "ввели суд в заблуждение".

"Поздравляю (неправительственную организацию) Judicial Watch и (главу организации — ред.) Тома Фиттона с успехом в получении документов FISA о Картере Пейдже. Как обычно, они ужасно сильно отредактированы, но, несомненно, подтверждают, что минюст и ФБР ввели суд в заблуждение. Сфальсифицированная охота на ведьм, надувательство!" — заявил Трамп в Twitter.

Как отметил американский президент, "все больше кажется", что за его предвыборной кампанией шпионили "ради политических выгод жуликоватой Хиллари Клинтон и Демократической партии США". "Спросите ее, что из этого получилось — она лучше справилась с Сумасшедшим Берни (Сандерсом — ред.). Республиканцы должны стать жесткими", — написал Трамп в Twitter.

Ранее стало известно, что администрация Трампа рассекретила серию документов, относящихся к слежке за бывшим советником американского президента Картером Пейджем. В субботу вечером документы были опубликованы в газете New York Times и других новостных СМИ, имеющих на это право согласно закону о свободном доступе к информации. Документы включают в себя запрос от октября 2016 года в Суд по делам о надзоре за иностранными разведками для слежки за Пейджем. Многие части документа скрыты.

Ранее республиканцы в палате представителей конгресса США опубликовали меморандум по нарушениям ФБР в рамках расследования по РФ. В меморандуме сообщается о нарушениях, связанных с электронной прослушкой Пейджа. Отмечается, что досье, собранное Кристофером Стилом от имени Национального комитета Демократической партии и предвыборного штаба Клинтон, сформировало основную часть заявления в FISA на Пейджа. В опубликованной записке говорится, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Клинтон. Стил признавал в сентябре 2016 года, что он крайне не хочет, чтобы Трамп был избран.

Генпрокурор Джефф Сешнс заявлял, что министерство юстиции расследует возможные нарушения при обращении правоохранительных органов, включая ФБР, в специальный секретный суд по слежке за иностранцами (FISA). FISA — суд, который разрешает слежку за иностранными гражданами и в отдельных случаях за американцами по запросу спецслужб. Трамп раскритиковал Сешнса за неправильное, по мнению президента, расследование возможных злоупотреблений в суде, выдающем разрешения на прослушку иностранцев. Демократы в ответ заявили, что ФБР и Минюст не нарушали процесс FISA. По мнению демократов, были все основания начать прослушку Пейджа, в частности, из-за его "истории с российскими спецслужбами" и "подозрительной деятельности в 2016 году, в том числе в Москве".

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы абсолютно голословными.