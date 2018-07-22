Женщина и ребенок погибли в ДТП в Киевской области на Украине

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости. Женщина и ребенок погибли в результате аварии на трассе в Киевской области, водитель получил травмы, сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Погибли два человека — женщина и ребенок 12 лет. Водитель травмирован. Сейчас на месте должна работать следственно-оперативная группа", — приводит сообщение пресс-службы полиции агентство УНН.

По данным СМИ, легковой автомобиль, в котором находилась семья, на высокой скорости влетел в припаркованную на обочине фуру.

В пятницу на Украине произошли три масштабных ДТП, в том числе с участием микроавтобусов и грузовиков. Аварии произошли в Николаевской, Хмельницкой и Житомирской областях, они унесли жизни 18 человек, более 20 человек получили травмы. В одной из этих аварий погибли и пострадали граждане Белоруссии, в другой — граждане РФ и Грузии. В тот же день произошли еще несколько менее крупных ДТП. По данным украинских властей, среди главных причин ДТП рассматриваются несоблюдение правил дорожного движения, в частности, превышение скорости. Власти решили вернуть на дороги контроль скорости движения.