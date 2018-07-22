Владельцу микроавтобуса на Украине предъявили обвинения после крупного ДТП

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости. Задержанный владелец микроавтобуса, попавшего в ДТП с 10 погибшими в Житомирской области Украины, стал подозреваемым по уголовному делу о выпуске в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства, сообщила представитель региональной прокуратуры Татьяна Гоша.

В пятницу десять человек погибли, еще десять получили травмы в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Житомирской области. Микроавтобус ехал из Киева в Ровно. Пострадавшие доставлены в больницы Житомира. Президент Украины Петр Порошенко поручил губернатору оказать помощь пострадавшим.

"Владельцу автобуса сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 287 Уголовного кодекса Украины ("выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации")", — цитирует Гошу сайт "112 Украина".

По ее словам, расследование установило, что владелец автобуса в нарушение правил дорожного движения не обеспечил соответствие транспортного средства стандартам безопасности дорожного движения, а также правилам технической эксплуатации, к управлению был допущен водитель в состоянии утомления.

Она добавила, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.