Глава разведки США объяснил свою реакцию на приглашение Путина в Вашингтон

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Глава национальной разведки США Дэниэл Коутс объяснил свою реакцию на информацию о планах Белого дома пригласить осенью в Вашингтон президента России Владимира Путина.

По словам американского чиновника, СМИ "неверно истолковали" его поведение в прямом эфире на Аспенском форуме.

"Моя, по общему признанию, неловкая реакция ни в коем случае не должна была продемонстрировать неуважение или подвергнуть критике действия президента (Дональда Трампа. — Прим. ред.)", — заявил Коутс в эфире телеканала CNBC.

В пятницу Коутс выразил удивление, когда ему сообщили о намерении Трампа пригласить Владимира Путина в США. Глава нацразведки несколько раз попросил повторить информацию, сделав вид, что не расслышал. После этого он заявил, что "это будет нечто особенное".

За день до этого пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Сара Сандерс сообщила, что Трамп предложил Путину посетить Вашингтон этой осенью. Приглашение американского лидера передал его советник по национальной безопасности Джон Болтон.