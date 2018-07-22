ВСУ девять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2018 (182)

ДОНЕЦК, 22 июл — РИА Новости. Украинские силовики девять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщало о семи нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – девять раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР более 40 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 65 единиц. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 134 единицы", — добавил представитель ДНР в СЦКК.