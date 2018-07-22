МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. США осудили принятие законодательных мер о продлении срока полномочий переходного правительства Южного Судана и заявили, что не намерены привлекать дополнительные финансовые ресурсы для его поддержки при отсутствии "приверженности миру", сообщает Белый дом.
Ранее министр юстиции Южного Судана Паулино Ванавилла Унанго представил в парламент страны законопроект для продления срока полномочий переходного правительства национального единства, президента Салвы Киира, первого вице-президента и губернаторов провинций на три года, так как они заканчиваются в августе текущего года согласно мирному договору 2015 года, подписанному между главой государства и Риеком Машаром. На прошлой неделе парламент Южного Судана одобрил этот законопроект.
В середине июля Совет Безопасности ООН девятью голосами за и шестью воздержавшимися принял резолюцию по запрету поставок оружия в Южный Судан. Согласно принятым изменениям в резолюции 2428 предполагается, что начиная с 31 мая 2019 года все государства-члены должны прекратить поставки оружия в Южный Судан.
С 2013 года в Южном Судане продолжается кровопролитный вооруженный конфликт между представителями народности динка, к которой относится президент Салва Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является Риек Машар, возглавивший повстанческое движение. Южный Судан отделился от Судана в 2011 году.