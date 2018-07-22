Вице-президент США прокомментировал встречу Трампа с Путиным

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американский президент Дональд Трамп был готов пойти на политический риск перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, сообщает телеканал АBC.

"На этой неделе американский народ стал свидетелем того, как президент вернулся из успешной зарубежной поездки. Он встретился с союзниками в Европе, даже встретился с президентом Российской Федерации, сказав, по его словам, что он скорее бы пошел на политический риск для достижения мира, чем рискнул бы миром ради политики", — заявил Пенс.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.