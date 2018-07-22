Вице-президент США прокомментировал встречу Трампа с Путиным

07:4122.07.2018
(обновлено: 07:45 22.07.2018)
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американский президент Дональд Трамп был готов пойти на политический риск перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, сообщает телеканал АBC.
"На этой неделе американский народ стал свидетелем того, как президент вернулся из успешной зарубежной поездки. Он встретился с союзниками в Европе, даже встретился с президентом Российской Федерации, сказав, по его словам, что он скорее бы пошел на политический риск для достижения мира, чем рискнул бы миром ради политики", — заявил Пенс.
Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.
Первым на место проведения переговоров прибыл Владимир Путин.
Российского президента встретил глава Финляндии Саули Ниинистё.
Трамп приехал через 20 минут после Путина.
Президент России в начале встречи с американским коллегой заявил, что настало время поговорить обстоятельно по двусторонним отношениям и "болевым точкам" в мире.
В свою очередь, Дональд Трамп перед началом переговоров отметил, что у Вашингтона и Москвы есть возможность наладить взаимоотношения.
По словам американского лидера, весь мир заинтересован в хороших отношениях России и США.
Открытая часть переговоров завершилась рукопожатием.
На беседу тет-а-тет было отведено полтора часа, но она продлилась дольше запланированного. После этого состоялись переговоры в расширенном составе.
Заключительной частью российско-американского саммита стала совместная пресс-конференция.