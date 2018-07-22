Украина начала производить реактивные огнеметы, сопоставимые с артиллерией

Военнослужащий проводит стрельбу по мишеням из реактивного пехотного огнемета повышенной дальности и мощности РПО ПДМ-А. Архивное фото

Военнослужащий проводит стрельбу по мишеням из реактивного пехотного огнемета повышенной дальности и мощности РПО ПДМ-А. Архивное фото

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Государственный украинский концерн "Укроборонпром" начал производство реактивных пехотных огнеметов РПВ-16 со снарядами, чья мощность сопоставима с артиллерийским боеприпасом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Отмечается, что огнемет оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью. Такие снаряды также называют боеприпасами объемного взрыва.

"Фугасное действие 93-миллиметрового выстрела РПВ-16 эквивалентно артиллерийскому снаряду большого калибра. Этот огнемет способен уничтожать живую силу противника даже за мощными укрытиями, а также легкобронированную технику на расстоянии около одного километра", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что огнеметы успешно прошли приемо-сдаточные испытания и в ближайшее время поступят в вооруженные силы Украины.

Ранее сообщалось, что на украинском заводе "Импульс" началось производство боеприпасов для гранатометов по стандартам НАТО.