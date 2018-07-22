Выкрали и вывезли. Украина стала проходным двором для турецкой разведки

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Антон Лисицын. Зарубежные спецслужбы работают сейчас на Украине практически открыто. В том числе и турки, развернувшие охоту на сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена. Так, Национальная разведывательная организация Турции (MIT) задержала и вывезла двух граждан своей страны, подозреваемых в связях с гюленистами.

Стремительно передали Анкаре

Салиха Зеги Йигита выкрали 12 июля в Одессе. К сидящему в ресторане бизнесмену подошли двое незнакомцев, предложили переговорить в другом месте. Он согласился, сел в автомобиль. Его сразу отвезли в турецкое консульство. Затем сотрудники спецслужб переправили Йигита в Турцию. Как бизнесмен миновал пограничный и таможенный контроль суверенного государства — неясно. В украинских силовых органах на запросы СМИ ответили, что им ничего не известно.

В МВД и Службе безопасности Украины уверяли, что ничего не знали и о другой операции турецкой разведки по похищению еще одного противника Эрдогана — блогера и журналиста Юсуфа Инана. Хотя, как выяснили украинские журналисты, Инан был задержан сотрудниками СБУ 12 июля, а через три дня суд постановил экстрадировать его на родину. По закону Инан мог обжаловать решение суда, но его передали туркам прямо в стенах следственного изолятора города Николаева.

Действия СБУ возмутилм жену Инана — украинку Екатерину. "Юсуф много лет жил в Украине. У нас родилось двое детей, и у него был вид на жительство здесь. До недавнего времени никакой информации о том, что его разыскивают власти Турции, не было", — рассказывала она.

Йигит и Инан, по версии Анкары, — члены организации FETÖ, которая считается в Турции террористической. Возглавляет FETÖ турецкий писатель и проповедник Фетхуллах Гюлен.

Помощь зарубежным коллегам

СБУ не раз помогала зарубежным коллегам ловить подозреваемых. И так же украинские власти закрывали глаза на юридические "затруднения". В 2011-м похитили, а затем выдали Израилю палестинского инженера Дирара Абу-Cиси. Он, как Йигит и Инан, проживал в стране длительное время, обзавелся семьей. Но в феврале 2011-го неизвестные сняли палестинца с поезда Харьков — Киев и доставили его в украинскую столицу. Там Абу-Сиси передали представителям еврейского государства.

© AP Photo / Tsafrir Abayov, Pool Палестинский инженер Дирар Абу-Сиси во время судебного заседания в Израиле. 4 апреля 2011 © AP Photo / Tsafrir Abayov, Pool Палестинский инженер Дирар Абу-Сиси во время судебного заседания в Израиле. 4 апреля 2011

Бывший сотрудник силовых ведомств Украины в комментарии РИА Новости отметил, что иностранные разведки всегда вольготно себя чувствовали в стране. "А после Майдана работают практически открыто. На западе активна польская и венгерская разведки — и агенты, и кадровые офицеры почти не таятся. Местные знают, к кому обратиться. Отличную агентурную сеть создала и литовская разведка. Они интересуются украинскими делами. Видимо, у них тоска по временам Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Про американцев и говорить нечего. Отель Mariott в Киеве — полуофициальное представительство спецслужб США. Там же живут и работают сотрудники частных военных компаний", — рассказывает он.

Директор аналитического центра ветеранов госбезопасности "Вымпел" Сергей Кривошеев считает, что похищениями, вопреки мифам, спецслужбы обычно не занимаются. "Хорошо известна практика израильской разведки. Они разыскивали нацистских преступников, привозили к себе, осуждали. Но в целом после Второй мировой войны похищение — редкость. А в случае с гражданами Турции на Украине, судя по всему, все делалось при полном содействии местных спецслужб. Особенно перемещение через границу", — говорит Кривошеев.

В поисках гюленистов

В июле 2016 года в Турции была попытка государственного переворота. Мятежники выступили в крупных городах. Перешедшая на их сторону авиация нанесла удары по президентскому дворцу и зданию парламента в Анкаре. Путчисты обратились к народу, сообщив, что власть берет Генеральный штаб вооруженных сил. Однако правительству и главе государства Реджепу Тайипу Эрдогану удалось при помощи верных им воинских подразделений подавить мятеж.

Проправительственные СМИ сообщили о причастности к путчу Центрального разведывательного управления США и американских военных. Власти обвинили в организации мятежа сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена, эмигрировавшего в 1990-х годах в США. Эрдоган потребовал его выдачи, Вашингтон отказал. В стране по подозрению в связях с гюленистами задержали тысячи людей.

Весной 2017-го активностью спецслужб Эрдогана обеспокоились в Германии. Глава МВД Томас де Мезьер предупредил, что такая деятельность уголовно наказуема. Министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус возмутился тем, что на подведомственной ему территории турецкие шпионы следят за тремя сотнями гюленистов. © AFP 2018 / OZAN KOSE Около 90 сотрудников турецкой разведки уволили за связи с Гюленом

В ноябре государственное турецкое агентство Anadolu подтвердило, что в Национальной разведывательной организации Турции (MIT) сформировано новое спецподразделение. Его задача — выслеживать сторонников Гюлена за рубежом. Вскоре сообщили о первом успехе — бизнесмен Мемду Джикмаз, заподозренный в связях с FETÖ, доставлен из Судана на родину. Операцию провели вместе с коллегами из суданской спецслужбы.



© AP Photo / Hussein Malla Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана несут портрет Фетхуллаха Гюлена с надписью "Предатель". Анкара, 2016 © AP Photo / Hussein Malla Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана несут портрет Фетхуллаха Гюлена с надписью "Предатель". Анкара, 2016

"Турки продолжат охоту"

СМИ сообщали, что власти Саудовской Аравии, Грузии, Малайзии и Мьянмы передавали турецким представителям ученых, школьных учителей и бизнесменов. Причем даже тех, кто получил статус беженца от ООН.

Анкара обращалась к Берлину с просьбой выдать "военно-воздушного имама" — Адила Оксюза. Власти называли его координатором неудавшегося госпереворота. Оппозиция, наоборот, обвиняла в провокации по сценарию спецслужб: якобы Оксюз был агентом разведки и ему позволили сбежать за рубеж, чтобы продолжать выполнять "ответственное задание". Разведке пришлось опровергать связь с Оксюзом.

В апреле турецкий вице-премьер Бекир Боздаг сообщил, что MIT задержала за рубежом 80 граждан Турции, связанных с гюленистами. Чиновник напомнил: разведка получила право проводить такие операции в 2014 году. Тогда MIT вывезла шесть подозреваемых из Косово. "Операции, подобные той, что была проведена в Косово, продолжатся. Нам сопутствует большой успех. FETÖ пребывает в панике у себя в Пенсильвании", — с пафосом отметил Боздаг.

Сложно сказать, насколько масштабными окажутся операции турецкой разведки по отлову гюленистов. "Для Турции Фетхулахх Гюлен и его последователи — реальные противники. В Анкаре относятся к гюленистам как к угрозе самого существования государства, — резюмирует Сергей Кривошеев. — Поэтому турки будут вести охоту, требовать выдачи, преследовать — делать все, на что хватит сил, смелости и даже авантюризма. Как далеко они могут зайти? Судить трудно — Эрдоган человек решительный".