Украинская полиция рассказала подробности о ДТП с микроавтобусом

КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Водителю грузовика, с участием которого произошло ДТП в Николаевской области, в результате которого погибли четыре гражданина Белоруссии, объявили о подозрении в деле о данной аварии, сообщает управление полиции в Николаевской области.

По данным госслужбы Украины по ЧС, в пятницу утром пассажирский микроавтобус с гражданами Белоруссии попал в ДТП на Украине. Водитель и четыре пассажира погибли на месте, еще 12 белорусов с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в больницу. Спикер полиции Николаевской области Елена Бережная вечером в пятницу сообщила, что девять травмированных в результате ДТП белорусов отправились на родину, трое остаются на лечении.

"21 июля объявлено о подозрении в совершении преступления 42-летнему водителю фуры, с участием которой произошла автокатастрофа на трассе вблизи поселка Кривое Озеро. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 286 УК Украины "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц", — говорится в сообщении на сайте областной полиции.

По данным областного управления полиции, санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.