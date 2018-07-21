На Украине рассказали о состоянии пострадавшего в ДТП россиянина

КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Состояние девяти пострадавших в масштабном ДТП в Житомирской области, среди которых ребенок из РФ, стабилизировано, они обеспечены необходимыми медицинскими препаратами, сообщается в субботу на сайте Житомирской областной администрации.

В пятницу на Украине произошли три масштабных ДТП, в том числе с участием микроавтобусов и грузовиков. Аварии произошли в Николаевской, Хмельницкой и Житомирской областях, они унесли жизни 18 человек, более 20 человек получили травмы. В одной из этих аварий погибли и пострадали граждане Белоруссии. В ДТП в Житомирской области, как выяснилось позже, среди погибших оказались двое граждан РФ – женщина и ребенок, еще один гражданин РФ (ребенок) находится в больнице среди пострадавших.

"Состояние 9 пострадавших, попавших в ДТП в Глубочицы, стабилизировано. Все госпитализированные полностью обеспечены необходимыми медицинскими препаратами", — говорится в сообщении со ссылкой на начальника управления здравоохранения областной администрации Николая Суслика.

По его словам, двум пострадавшим детям уже стало лучше, хотя они и находятся в тяжелом состоянии.

"Самые молодые из пострадавших — девочка и мальчик — стабильно тяжелые, но им уже лучше. Сегодня, возможно, трех из девяти человек транспортируем в Новоград-Волынский, где они продолжат лечение. Медицинскими препаратами все пострадавшие полностью обеспечены, пока потребности в этом нет", — отметил Суслик.

Сообщается, что пострадавшие, находящиеся в медицинских учреждениях области, получают максимальную медицинскую помощь.