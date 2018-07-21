Косачев ожидает от Южной Кореи инициативных контактов по "Дмитрию Донскому"

ТОКИО, 21 июл — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал Южную Корею инициировать контакты с Россией по судьбе находящегося на дне Японского моря крейсера "Дмитрий Донской".

Южнокорейская частная компания, утверждающая, что именно она обнаружила на дне Японского моря затонувший в 1905 году российский крейсер "Дмитрий Донской", пытается подать в правительство Южной Кореи заявку на проведение работ по подъему корабля.

"Я хотел бы призвать южнокорейскую сторону к инициативным контактам с Россией, если этого не было сделано до сих пор", — заявил в этой связи находящийся в Токио Косачев российским журналистам.

"Я бы ожидал от южнокорейской стороны, от руководства страны, от военных бережного отношения к кораблю и к истории, которая не должна нас ни в коем случае разделить. Я был бы крайне разочарован, если вокруг этого стали бы строиться какие-то коммерческие проекты", — подчеркнул Косачев.

Группа компаний "Синиль" заявила, что организованная ею экспедиция обнаружила на дне Японского моря у южнокорейского острова Уллындо затонувший в 1905 году крейсер с бортовой надписью "Дмитрий Донской" на глубине свыше 400 метров. Компания, утверждая, что на корабле находятся несметные запасы золота, собирается поднять корпус корабля, и по информации на ее сайте, намерена заработать на этом.