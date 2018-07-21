Медики рассказали о состоянии белорусов, пострадавших в ДТП на Украине

МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Девять из 12 пострадавших в ДТП на Украине белорусов вернулись на родину, шестеро из них уже отпущены домой, сообщила РИА Новости в субботу пресс-секретарь министерства здравоохранения Белоруссии Юлия Ванина.

По данным госслужбы Украины по ЧС, в пятницу утром пассажирский микроавтобус с гражданами Белоруссии попал в ДТП на Украине. Водитель и четыре пассажира погибли на месте, еще 12 белорусов с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в больницу. Спикер полиции Николаевской области Елена Бережная вечером в пятницу сообщила, что девять травмированных в результате ДТП белорусов выехали на родину.

"В настоящее время трое белорусов, пострадавших в ДТП, остаются в больницах Николаевской области Украины. Девять человек поступили в Гомельскую областную клиническую больницу. После медицинского обследования шестеро из них были отпущены домой. Трое находятся в отделениях травматологии и нейрохирургии для дальнейшего лечения, их состояние характеризуется как различной степени тяжести", — рассказала Ванина.

Пресс-секретарь также отметила, что слаженность работы николаевских врачей "очень помогла выжившим после ДТП".

По предварительным данным полиции, водитель микроавтобуса, который следовал по маршруту Одесса — Гомель, не справился с управлением и столкнулся со стоявшим с правой стороны проезжей части грузовиком. Водитель грузовика задержан.