Дамаск осудил принятый в Израиле закон о еврейском характере государства

ДАМАСК, 21 июл — РИА Новости. Закон о еврейском характере государства, принятый в Израиле, является вопиющим нарушением международного права, заявил МИД Сирии.

Израильский парламент на этой неделе принял конституционный закон о еврейском характере государства, который вызвал бурные протесты представителей арабского меньшинства, усмотревших в нем признаки расизма и угрозу дискриминации.

"Закон Израиля является вопиющим нарушением международного права и посягательством на историческое право палестинского народа на их родине и посягательством на их национальное, гуманитарное и культурное существование в Палестине", — цитирует заявление сирийское национальное агентство САНА.

В МИД добавили, что руководство Сирии решительно осуждает принятый Израилем закон.