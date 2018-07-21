Китай и ОАЭ будут укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом

ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. КНР и ОАЭ по итогам визита китайского лидера Си Цзиньпина в ближневосточную страну выразили готовность укреплять сотрудничество в сфере безопасности, включая совместные усилия в борьбе с терроризмом, киберпреступностью, отмыванием денег, незаконным трафиком людей, говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

"Стороны особо подчеркнули, что выступают против всех форм терроризма, который угрожает миру и стабильности на планете. Китай и ОАЭ готовы укреплять сотрудничество в сфере безопасности", — отмечается в сообщении МИД.

Стороны условились "прикладывать совместные усилия в борьбе с терроризмом, обмениваться опытом и информацией в этой сфере, стимулировать сотрудничество в подготовке кадров и развитии потенциала".

"Китай и ОАЭ готовы усиливать обмены и укреплять сотрудничество в антикоррупционной деятельности, в борьбе с организованной преступностью, киберпреступлениями, отмыванием денег, незаконным трафиком людей, производством и распространением наркотиков, незаконной миграцией", — подчеркивается в документе.

Си Цзиньпин находился с госвизитом в ОАЭ с 19 по 21 июля, это первый за 29 лет визит китайского лидера в ОАЭ, а для него лично — первый зарубежный визит после переизбрания на должность председателя КНР. После ОАЭ он посетит Сенегал, Руанду и ЮАР, а с 25 по 27 июля примет участие в 10-м юбилейном саммите лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в Йоханнесбурге. На обратном пути Си Цзиньпин совершит остановку на Маврикии для дружественного визита.