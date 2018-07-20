МИД: Бутина не присутствовала на встрече Лаврова и Трампа в 2017 году

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Задержанная в США россиянка Мария Бутина не присутствовала на встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом в мае 2017 года, на фотографиях в соцсетях со встречи не она, говорится в комментарии МИД РФ.

Бутину обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Это стандартные обвинения в делах о шпионаже. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности.

В комментарии российского внешнеполитического ведомства на материал британской газеты Guardian отмечается, что в соцсетях появляются фотографии, которые якобы доказывают связи Бутиной с российскими дипломатами. В частности, на одной из фотографий со встречи Лаврова с Трампом женщину на заднем плане многие приняли за Бутину – согласно комментарию МИД, "ошибочно".

"На фото не Мария. Это понятно любому, кто сравнит ее реальные изображения с девушкой на упомянутой фотографии. Кроме цвета волос общего у них ничего нет", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также министерство напоминает, что все подобные встречи протоколируются, формат и состав участников утверждается обеими сторонами заранее. "Подтверждаем – Мария Бутина не входила в состав официальной делегации Сергея Лаврова на указанной встрече", — заявил МИД.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки. По словам Захаровой, создается впечатление, что ФБР выполняет политический заказ, никакой фактической базы для обвинений в адрес россиянки нет, претензии к Бутиной притянуты за уши.