На Украине произошло еще одно ДТП, три человека погибли

КИЕВ, 20 июл – РИА Новости. Три легковых автомобиля загорелись в пятницу в Киеве, три человека, в том числе ребенок, погибли, еще трое пострадали, сообщается на сайте госслужбы по ЧС.

Авария произошла в пятницу около 18.20 (время совпадает с мск) в Голосеевском районе Киева, на Столичном шоссе.

"Произошло столкновение трех легковых автомобилей с последующим возгоранием. В результате ДТП погибли три человека (из них один ребенок) и пострадали три человека, которые госпитализированы", — говорится в сообщении.

В пятницу на Украине произошли три масштабных ДТП, в том числе участием микроавтобусов и грузовиков. Аварии произошли в Николаевской, Хмельницкой и Житомирской областях, они унесли жизни 18 человек, более 20 человек получили травмы. В одной из этих аварий погибли и пострадали граждане Белоруссии. По данным украинских властей, среди главных причин ДТП рассматриваются несоблюдение правил дорожного движения, в частности, превышение скорости.