Британец получил пожизненный срок за подготовку теракта у парламента

ЛОНДОН, 20 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Вернувшийся из Афганистана британец приговорен к трем пожизненным срокам за изготовление взрывных устройств и подготовку теракта у здания парламента.
Полиция следила за Али с момента его возвращения из Афганистана, где тот провел пять лет и в 2012 году занимался сборкой самодельных взрывных устройств для боевиков движения "Талибан"*. В 2016 году ФБР США после исследования отпечатков подтвердила причастность Али к сборке взрывных устройств.
"Я абсолютно уверен, что вы были в Афганистане. Вы были значимым членом группы, готовившей взрывные устройства, которые применялись в столкновениях между январем и июлем 2012 года. У меня нет ни малейшего сомнения в том, что существует значительный риск того, что вы совершите акты насилия в будущем, что может привести к смертям и ранениям", — сказал, вынося вердикт, судья Николас Хиллиард.
Два приговора с пожизненным заключением Али получил за изготовление взрывных устройств и один — без права освобождения в течение 25 лет – за подготовку теракта у парламента.
*Запрещённая в России террористическая организация