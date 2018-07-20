Россияне не пострадали при нападении в Германии, сообщили в посольстве

БЕРЛИН, 20 июл — РИА Новости. Среди пострадавших в результате инцидента в пригороде немецкого города Любек российских граждан нет, сообщил на своей странице в Facebook пресс-атташе посольства РФ в ФРГ Денис Микерин со ссылкой на городскую полицию.

"В полиции Любека сообщили о том, что среди пострадавших в результате инцидента в пригороде Любека российских граждан нет", — сообщил Микерин.

Ранее генеральное консульство России в Гамбурге начало проверку информации о российских гражданах среди пострадавших в пригороде Любека (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн), где, по сообщениям местной полиции и СМИ, было совершено нападение на пассажиров городского автобуса.

В результате восемь человек получили ранения легкой и средней степени тяжести. Нападавший схвачен, его мотивы пока неизвестны. Представитель прокуратуры заявил в эфире телеканала n-tv, что следствие проверяет все версии, в том числе террористический след.