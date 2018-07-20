СНГ разработали совместный регламент по борьбе с киберпреступностью

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Совместный регламент по борьбе с киберпреступлениями был одобрен на заседании совета министров внутренних дел государств-участников СНГ в Баку, в котором принял участие глава МВД РФ Владимир Колокольцев, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Одобрен подготовленный регламент согласованных действий органов внутренних дел (полиции) государств-участников СНГ по противодействию новым видам преступлений, совершаемых на территории стран Содружества Независимых Государств в сфере современных информационных технологий", — пояснила Волк.

Она добавила, что документ направлен на объединение международных усилий в вопросах борьбы с киберпреступлениями, а также на выявления и пресечения фактов нарушения авторских и смежных прав в сфере информационных технологий. Кроме того, регламент поможет противодействовать незаконному обороту радиоэлектронных и специальных технических средств.

На заседании совета министров рассмотрели вопрос подготовки специалистов в сфере борьбы с киберперступлениями. Совет поддержал инициативу российских коллег сделать базовой организацией в указанной сфере Московский университет МВД имени В.Я. Кикотя.

По словам Волк, особое внимание на заседании уделили также вопросу обмена информацией в отношении участников вооруженных конфликтов в составе международных террористических организаций на территориях "третьих стран".

"Для оптимизации работы в этом направлении руководители МВД (полиции) государств-участников СНГ поддержали предложение об инициировании создания на площадке исполнительного комитета СНГ межгосударственной межведомственной рабочей группы для разработки системы информационного обмена между компетентными органами государств и органами СНГ в сфере безопасности и правопорядка", — подчеркнула официальный представитель МВД РФ.