На Украине завели дело после ДТП с микроавтобусом в Житомирской области

КИЕВ, 20 июл – РИА Новости. По факту масштабного ДТП в Житомирской области, где погибли десять человек, завели уголовное дело, сообщила в пятницу генпрокуратура Украины.

В пятницу десять человек погибли, еще десять получили травмы в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Житомирской области. Микроавтобус ехал из Киева в Ровно. Пострадавшие доставлены в больницы Житомира. Местные власти объявили в субботу день траура в связи с ДТП. Президент Украины Петр Порошенко поручил губернатору оказать необходимую помощь пострадавшим.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области начато досудебное расследование по факту столкновения маршрутного автобуса и грузового автомобиля… Досудебное расследование в уголовном производстве по части третьей статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины", — говорится в сообщении.

Специалисты устанавливают причины и обстоятельства трагедии.