В Испании не хотят вмешиваться в судебные разногласия по поводу Пучдемона

МАДРИД, 20 июл – РИА Новости. Правительство Испании не вмешивается в разногласия между немецким и испанским судами по поводу экстрадиции бывшего главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона, заявила официальный представитель кабмина, министр образования Исабель Селаа.
"Испанское правосудие не пострадало, это разногласия между двумя судебными инстанциями", — добавила она.
Высший земельный суд немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн 12 июля постановил, что бывший глава правительства (женералитета) Каталонии Карлес Пучдемон может быть экстрадирован в Испанию на основании обвинения в растрате государственных средств, признав экстрадицию на основании обвинения в организации восстания недопустимой.
Судья также аннулировал европейские и международные ордера на арест Пучдемона и других политиков, находящихся за пределами Испании, — Антони Комина, Луиса Пуча, Меричель Серрет, Клары Понсанти и Марты Ровиры. Однако национальные ордера на их арест остаются в силе, и если обвиняемые окажутся на территории Испании, то будут задержаны.