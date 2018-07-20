Двое пострадавших в ДТП в Житомирской области детей находятся в реанимации

КИЕВ, 20 июл – РИА Новости. Двое детей, пострадавших в масштабном ДТП в Житомирской области Украины, находятся в реанимации, сообщается на сайте областного управления Национальной полиции Украины.

Ранее в пятницу в полиции сообщили, что десять человек погибли, еще десять получили травмы в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Житомирской области. Микроавтобус ехал из Киева в Ровно. Пострадавшие доставлены в больницы Житомира. Местные власти объявили в субботу день траура в связи с ДТП. Президент Украины Петр Порошенко поручил губернатору оказать необходимую помощь пострадавшим.

"По состоянию на 13.30 (совпадает с мск) известно, что среди травмированных двое детей: девочка 2007 года рождения, жительница села Гульская Новоград-Волынского района; мальчик, на вид 13 лет. Дети в тяжелом состоянии доставлены в реанимационное отделение областной детской больницы", — говорится в сообщении на сайте областной полиции.