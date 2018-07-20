Эксперт заявил о резком снижении пропаганды ИГ*

БРЮССЕЛЬ, 20 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Пропагандистская работа "Исламского государства"* за год резко упала, а с апреля зафиксировано молчание большинства их ресурсов, что ранее было бы беспрецедентной ситуацией — из-за огромных потерь террористам уже не до пропаганды, сообщила РИА Новости ведущий эксперт по терроризму Европейского центра стратегических исследований и безопасности Евгения Гвоздева.

"Объем пропаганды, распространяемой через официальные источники ИГ*, сократился на 80-90%", — сказал она.

"Мы говорим о периоде, начиная с августа – сентября 2017 года. Именно в этот период ИГ* терпит очень серьезное поражение на большинстве фронтов, как в Сирии, так и в Ираке, стремительно теряет свои территории и, таким образом, физически очень часто неспособно контролировать радиоточки и выходить в интернет. Потеря контроля над территориями и тот факт, что большое число террористов, работающих на пропагандистскую машину ИГ*, были либо убиты, либо взяты в плен, привело к тому, что группировке стало не до пропаганды", — отметила аналитик.

Кроме того, отметила она, сокращению объема пропаганды ИГ*, способствовало усиление контроля за джихадистским контентом в социальных сетях, который стал осуществляться в Европе с 2016 года. "Twitter, Facebook и Telegram стремительно закрывают аккаунты, которые распространяют джихадистскую пропаганду и пропаганду ИГ*", — сказала эксперт.

По ее словам, из практически 15 официальных медиа-подразделений ИГ* в настоящий момент продолжают функционировать более-менее регулярно только два: новостное агентство и еженедельное издание. "С апреля 2018 года мы наблюдаем ситуацию, когда все пропагандистские органы молчат, что ранее было бы для ИГ* беспрецедентной ситуацией", — отметила Гвоздева.

*Запрещённая в России террористическая организация