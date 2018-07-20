На Украине рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Житомирской области

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости. Состояние четверых пассажиров после ДТП в Житомирской области на Украине чрезвычайно тяжелое, сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Игорь Гундич.

Ранее в пятницу в полиции сообщили, что десять человек погибли, еще десять получили травмы в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Житомирской области Украины. Микроавтобус ехал из Киева в Ровно. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести доставлены в больницы Житомира. Местные власти объявили в субботу день траура в связи с ДТП.

"На данный момент количество погибших составляет десять человек, среди погибших есть двое детей. Десять пострадавших доставлены в четыре больницы. Среди них четыре человека находятся в чрезвычайно тяжелом состоянии, из которых двое прооперированы, и шесть человек находятся в состоянии средней тяжести", — сказал Гундич телеканалу "112 Украина".

По его словам, предварительно причиной аварии стало превышение скорости водителем маршрутки.

Вместе с тем на сайте Госслужбы по ЧС указано, что в ДТП погибли водитель и еще десять пассажиров, в том числе ребенок.